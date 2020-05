MotoGP, Valentino Rossi torna a divertirsi al Ranch: “Finalmente ancora in moto” (Di venerdì 8 maggio 2020) Valentino Rossi ha dato finalmente libero sfogo a tutta la sua passione. Il nove volte iridato, infatti, è tornato in sella e nel suo “Ranch” si è esibito in evoluzioni di pregevolissima fattura. Dopo lo stop obbligato per l’emergenza sanitaria, Valentino, tra derapate e staccate da urlo, ha ripreso a divertirsi in compagnia del fratellino Luca Marini e di Franco Morbidelli, pilota della Yamaha Petronas che potrebbe essere l’anno venturo suo team-mate nella squadra citata. “Finalmente siamo tornati in moto“, ha scritto Rossi sul suo profilo Instagram, pubblicando alcune foto dell’allenamento sullo sterrato. Un primo assaggio di pista in attesa di capire quando e se la MotoGP riaccenderà i motori. Stando alle intenzioni del Circus delle due ruote, la possibile partenza del Mondiale 2020 potrebbe essere nella seconda ... Leggi su oasport MotoGP - contatti in corso tra Yamaha e Petronas per il trasferimento di Valentino Rossi

MotoGP - Valentino Rossi e un Mondiale compresso in poche gare. L’esperienza del Dottore un vantaggio e non teme le gare ravvicinate

MotoGP - Valentino Rossi in Yamaha Petronas nel 2021? “Dipende solo da lui - dobbiamo discutere sui dettagli” (Di venerdì 8 maggio 2020)ha dato finalmente libero sfogo a tutta la sua passione. Il nove volte iridato, infatti, èto in sella e nel suo “” si è esibito in evoluzioni di pregevolissima fattura. Dopo lo stop obbligato per l’emergenza sanitaria,, tra derapate e staccate da urlo, ha ripreso ain compagnia del fratellino Luca Marini e di Franco Morbidelli, pilota della Yamaha Petronas che potrebbe essere l’anno venturo suo team-mate nella squadra citata. “Finalmente siamoti in moto“, ha scrittosul suo profilo Instagram, pubblicando alcune foto dell’allenamento sullo sterrato. Un primo assaggio di pista in attesa di capire quando e se lariaccenderà i motori. Stando alle intenzioni del Circus delle due ruote, la possibile partenza del Mondiale 2020 potrebbe essere nella seconda ...

SkySportMotoGP : 'Era pronta la cena' IL VIDEO #SkyMotori @ValeYellow46 - SkySportMotoGP : Riprendono gli allenamenti in moto per il Dottore #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP di Cina ? «Sono contentissimo, è una sensazione fantastica, ringrazio tutti quelli che… - soniazuffetti : RT @gponedotcom: Di traverso al Ranch, Valentino Rossi: 'finalmente siamo tornati in azione!': Grazie al nuovo DPCM che consente agli atlet… - ThomasBaujard : RT @gponedotcom: Rossi - Petronas: è fatta, si discute sulla squadra per Valentino: Praticamente raggiunto l'accordo tra il Dottore e il te… -