(Di venerdì 8 maggio 2020)’s ha annunciato di averto la decisione sul rating dell’che rimane pertanto a livello di investimento, a Baa3, con outlook stabile. L’agenzia aggiorna dunque il calendario. Analoga comunicazione riguardo alla Grecia, la cui revisione era calendarizzata anch’essa per oggi.La scelta di’s di prendere tempo avviene dopo la bocciatura a sorpresa decisa la settimana scorsa da Fitch che ha abbassato la classificazione dei titoli di Statoni a BBB-, appena un gradino sopra il livello che separa l’investment grade dai junk bond. Una scelta che ha parzialmente cancellato il sollievo con cui i mercati avevano invece accolto la conferma del BBB- con outlook stabile decisa invece da Standard & Poor’s qualche giorno prima. L’emergenza Covid fa andare in ordine sparso anche le agenzie di rating.Un cuscinetto al debito ...

sole24ore : L'agenzia #Moody's rinvia l'esame sul #rating dell'#Italia. In una nota comunica di aver aggiornato il suo calendar… - HuffPostItalia : Moody's rinvia giudizio su Italia - EmanueleTurci : DBRS conferma il rating dell’Italia ‘BBB’ con outlook ‘negativo’. Moody’s rinvia il giudizio di rating dell’Italia… - MilanoFinanza : Moody's rinvia il giudizio sull'Italia - mindloconte : RT @sole24ore: L'agenzia #Moody's rinvia l'esame sul #rating dell'#Italia. In una nota comunica di aver aggiornato il suo calendario e che… -

Ultime Notizie dalla rete : Moody rinvia

Agenzie di rating prudenti sull’Italia che per il momento non vede passare il rating dei suoi titoli di Stato a junk bond. A sorpresa L’agenzia Moody’s ha rinviato l’esame atteso per oggi. In una nota ...L'agenzia Dbrs conferma il rating BBB (high) dell'Italia, ma rivede al ribasso il trend portandolo da stabile a negativo. Tale decisione "riflette la considerevole incertezza sulle ripercussioni econo ...