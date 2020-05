L’eurodeputata Regimenti: “Terapia al plasma? Funziona. E la seconda ondata non ci sarà” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Ma chi l’ha detto che sulla terapia al plasma non c’è letteratura? C’è, invece, ed è sterminata”. L’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, che è anche medico, non ci sta alla narrazione che fa l’esperto di turno in tv sull‘argomento del giorno. “Aggiungerò anche – dice la dottoressa – che sono anni che la terapia al plasma viene utilizzata, e che sulla sua efficacia non ci sono dubbi. Non l’ha inventata di dottor Di Donno dell’ospedale di Mantova, al quale tutti oggi danno addosso inspiegabilmente. Lui l’ha solo applicata. E’ una cosa che medici e infettivologi conoscono da molti anni”. La terapia al plasma è ben conosciuta da anni Ma di cosa si tratta, precisamente? Semplicemente di estrarre il plasma sanguigno da dei donatori guariti dal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 maggio 2020) “Ma chi l’ha detto che sulla terapia alnon c’è letteratura? C’è, invece, ed è sterminata”. L’eurodeputata della Lega Luisa, che è anche medico, non ci sta alla narrazione che fa l’esperto di turno in tv sull‘argomento del giorno. “Aggiungerò anche – dice la dottoressa – che sono anni che la terapia alviene utilizzata, e che sulla sua efficacia non ci sono dubbi. Non l’ha inventata di dottor Di Donno dell’ospedale di Mantova, al quale tutti oggi danno addosso inspiegabilmente. Lui l’ha solo applicata. E’ una cosa che medici e infettivologi conoscono da molti anni”. La terapia alè ben conosciuta da anni Ma di cosa si tratta, precisamente? Semplicemente di estrarre ilsanguigno da dei donatori guariti dal ...

