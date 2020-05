Lautaro Barcellona, il presidente del Racing: «Ho parlato con il suo entourage» (Di venerdì 8 maggio 2020) Il presidente del Racing de Avellaneda, Victor Blanco, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez. Le sue parole Il presidente del Racing de Avellaneda ha parlato a Tyc Sports del futuro di Lautaro Martinez, ex giocatore biancoazzurro. Il club argentino ricaverebbe 10% da una sua cessione. «Ho avuto colloqui con l’entourage di Lautaro e so che il Barça lo segue da vicino. Penso che il ragazzo deciderà in ogni caso per il suo bene. Noi tutti vogliamo che sia felice e che giochi dove davvero vuole giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lautaro - parla lo scopritore : "Il Barcellona per lui è perfetto. Inter? Lì è sicuro - ma Messi..."

Dalla Spagna – Barcellona - «scambio Lautaro Martinez» : offerti 6 giocatori

Barcellona - nuova contropartita per Lautaro? L'idea per convincere l'Inter... con l'ostacolo Bayer Leverkusen (Di venerdì 8 maggio 2020) Ildelde Avellaneda, Victor Blanco, hadel futuro diMartinez. Le sue parole Ildelde Avellaneda haa Tyc Sports del futuro diMartinez, ex giocatore biancoazzurro. Il club argentino ricaverebbe 10% da una sua cessione. «Ho avuto colloqui con l’die so che il Barça lo segue da vicino. Penso che il ragazzo deciderà in ogni caso per il suo bene. Noi tutti vogliamo che sia felice e che giochi dove davvero vuole giocare». Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : Il piano del #Barcellona mi sembra abbastanza chiaro: scaricare un po’ di riserve, fare plusvalenze, risparmiare in… - MarcoBarzaghi : 'Per 111 milioni mi prendo #Lautaro in spalla e lo porto io a Barcellona' così @enricobertolino a @Sport_Mediaset - capuanogio : ?? Il #Barcellona ha presentato all'#Inter un'offerta da 80 milioni più Semedo, Firpo e Todibo per Lautaro #Martinez… - cn1926it : #Racing, il presidente: “#Lautaro-#Barcellona? Gli agenti hanno confermato che…” #calciomercato #Inter - piedipalmati : RT @PaPaganini: Buongiorno. Dalla Spagna mi confermano che il #Barcellona vuole #Pjanic ma offre #Rakitic, vuole #Lautaro ma offre #Griezma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Barcellona "Barcellona, ecco la lista per arrivare a Lautaro Martinez" Corriere dello Sport.it Lautaro Barcellona, il presidente del Racing: «Ho parlato con il suo entourage»

Il presidente del Racing de Avellaneda ha parlato a Tyc Sports del futuro di Lautaro Martinez, ex giocatore biancoazzurro. Il club argentino ricaverebbe 10% da una sua cessione. «Ho avuto colloqui con ...

L'Inter studia l'attacco del futuro: Marotta non molla David

Il mercato dell'Inter non riguarda solo il futuro di Lautaro Martinez. La corte del Barcellona tiene con il fiato sospeso i tifosi, ma la società nerazzurra si muove su altri fronti e continua a ...

Il presidente del Racing de Avellaneda ha parlato a Tyc Sports del futuro di Lautaro Martinez, ex giocatore biancoazzurro. Il club argentino ricaverebbe 10% da una sua cessione. «Ho avuto colloqui con ...Il mercato dell'Inter non riguarda solo il futuro di Lautaro Martinez. La corte del Barcellona tiene con il fiato sospeso i tifosi, ma la società nerazzurra si muove su altri fronti e continua a ...