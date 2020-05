La storia di Dario Musso, il giovane sottoposto a TSO dopo aver gridato in strada che «non c’è nessuna pandemia» (Di venerdì 8 maggio 2020) La vicenda parte da sabato 2 maggio, quando Dario Musso – 33enne di Ravanusa (in provincia di Agrigento) – decide di scendere in strada con il suo megafono e gridare, dall’interno della sua auto, frasi del tipo: «La pandemia non esiste, uscite tutti di casa e levatevi le mascherine». Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per chiedere spiegazioni e fermare il giovane. Poi una colluttazione e una situazione che ha provocato grandi indignazioni. Il 33enne, infatti, sarebbe stato stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio. LEGGI ANCHE > A Verona le mascherine con la faccia di Mussolini di cui non sentivamo il bisogno A denunciare l’accaduto sono stati i familiari di Dario Musso che hanno già attivato un legale per ricevere chiarimenti su quanto accaduto. Nel frattempo, però, è finito sotto ... Leggi su giornalettismo Se dissenti sei matto. La storia di Dario Musso - ricoverato da 4 giorni in psichiatria. Sedato e legato (video)

