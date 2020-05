Jurassic Park: secondo la scienza alcuni particolari del film non corrispondono a vero (Di venerdì 8 maggio 2020) I velociraptor sono una delle specie di dinosauro più note al mondo grazie al film Jurassic Park. secondo una nuova ricerca però c’erano delle imprecisioni nei film, dal momento che pare i rapaci non cacciassero in branco. La nuova ricerca secondo il nuovo studio, i predatori preistorici cacciavano da soli, come fanno ad esempio i coccodrilli di Komodo. Joseph Frederickson, paleontologo e direttore del Weis Earth Science Museum nel campus dell’Università di Wisconsin Oshkosh Fox Cities, ha spiegato le caratteristiche di questa nuova scoperta : “Spesso i dinosauri rapaci vengono mostrati come animali che amano stare in branco. Da alcune info che abbiamo su di loro, dimostra che la teoria del paleontologo John Ostrom sia sbagliata. Ostrom ha descritto i dinosauri come animali da branco che collaboravano tra loro”. Il ... Leggi su nonsolo.tv Jurassic Park | Nuove immagini inedite per i nostalgici del film

Jurassic Park : secondo la scienza i dinosauri di Steven Spielberg sono obsoleti

