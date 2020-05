In Polonia sta scomparendo lo Stato di diritto. E gli avvocati europei si mobilitano (Di venerdì 8 maggio 2020) Il contrario dello Stato di diritto. E’ quanto avviene nella Polonia autarchica e sovranista degli ultimi anni. Il governo nazionalista guidato da Mateusz Morawiecki, del partito PiS (‘diritto e Giustizia’ in lingua polacca), ha da tempo avviato un processo di graduale allontanamento dai principi fondanti l’Unione europea, la divisione tra i poteri statuali, prima di ogni altro. La formazione del premier, forte di una solida maggioranza parlamentare, ha rivisitato i pilastri del sistema giudiziario interno, rafforzando il diretto controllo dell’esecutivo sul potere giudiziario così svilendo l’autonomia della magistratura e degli organi inquirenti. Riforme, o meglio ‘controriforme’, che hanno attirato aspre critiche dalle associazioni di giudici polacchi – scesi in piazza a tutela della propria indipendenza -, dalla Commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano Le elezioni presidenziali in Polonia sono state rinviate a data da destinarsi

Il contrario dello Stato di diritto. E’ quanto avviene nella Polonia autarchica e sovranista degli ultimi anni. Il governo nazionalista guidato da Mateusz Morawiecki, del partito PiS (‘Diritto e Giust ...

