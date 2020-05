Harry e Meghan Markle vivono in una villa a Beverly Hills: vale 18 milioni di dollari – VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Meghan Markle e il principe Harry a fine marzo si sono trasferiti a Beverly Hills, la villa in cui vivono vale 18 milioni di dollari Il principe Harry e Meghan Markle sono andati a vivere a Beverly Hills. Il DailyMail ha svelato che i due vivono in una bellissima e lussuosa villa che appartiene al produttore … L'articolo Harry e Meghan Markle vivono in una villa a Beverly Hills: vale 18 milioni di dollari – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Harry e Meghan vivono in una casa da 18 milioni di dollari di un noto attore

Harry ha venduto tutti i suoi fucili : lascia la caccia per amore di Meghan

