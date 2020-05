Facebook cambia volto, più facile e veloce (Di venerdì 8 maggio 2020) Facebook si rinnova cambia faccia a partire da oggi inizia il roll out del nuovo Facebook.com, prenannunciato durante lo scorso F8. La nuova versione desktop, più fresca e intuitiva, è stata progettata da zero utilizzando nuove tecnologie: sarà più veloce e più facile da usare, ed è pensata anche per affaticare meno la vista grazie.Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto, soprattutto si è molto diffuso l'uso della versione mobile, ora arrivano una serie di novità per la versione desktop: Prima di tutto trova quello cerchi più velocemente grazie alla nuova navigazione semplificata con un look più pulito, testi più grandi. Foto e video si potranno guardare a tutto schermo. Gestire Pagine, Gruppi ed Eventi, ma anche consultare storie, video e album sarà ... Leggi su ilfogliettone Facebook cambia veste grafica alla homepage : più veloce e con il dark mode

Lo sfondo del profilo Facebook potrebbe cambiare in base alla foto copertina

Facebook cambia - di nuovo - la grafica dell’applicazione per Android (Di venerdì 8 maggio 2020)si rinnovafaccia a partire da oggi inizia il roll out del nuovo.com, prenannunciato durante lo scorso F8. La nuova versione desktop, più fresca e intuitiva, è stata progettata da zero utilizzando nuove tecnologie: sarà piùe piùda usare, ed è pensata anche per affaticare meno la vista grazie.Da quando è stato lanciato, 16 anni fa,.com è cresciuto molto, soprattutto si è molto diffuso l'uso della versione mobile, ora arrivano una serie di novità per la versione desktop: Prima di tutto trova quello cerchi piùmente grazie alla nuova navigazione semplificata con un look più pulito, testi più grandi. Foto e video si potranno guardare a tutto schermo. Gestire Pagine, Gruppi ed Eventi, ma anche consultare storie, video e album sarà ...

TizianoPesce : Facebook cambia, si rifà il look sui computer - Internet e Social - ANSA - RegalinoV : Se a partire da oggi inizierete a notare una pagina Facebook completamente diversa, non siete impazziti. Come annun… - GiovannaDiTroia : ?? #Facebook cambia look: nuova versione desktop che sarà disponibile progressivamente a tutti gli utenti >>>… - Agenzia_Ansa : #Facebook cambia, si rifà il look sui computer Aspetto più pulito e funzionale e arriva il 'dark mode' #ANSA - RegalinoV : Se a partire da oggi inizierete a notare una pagina Facebook completamente diversa, non siete impazziti. Come annun… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook cambia Facebook cambia, si rifà il look sui computer - Internet e Social Agenzia ANSA Covid, Razza: «Sanità in Sicilia cambia con Fase2. Un piano fino a fine estate»

PALERMO - "La fase due impegnerà anche il sistema sanitario regionale con alcune significative innovazioni". Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza nel corso di una conferenza st ...

Folla sui Navigli, la rabbia di Sala: «O si cambia o chiudo tutto»

Devi attivare javascript per riprodurre il video. Potevamo essere inconsapevoli due o tre mesi fa, e anche io lo sono stato, ma adesso no", ha ammonito Sala. (Today) Le parole del sindaco di Milano su ...

PALERMO - "La fase due impegnerà anche il sistema sanitario regionale con alcune significative innovazioni". Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza nel corso di una conferenza st ...Devi attivare javascript per riprodurre il video. Potevamo essere inconsapevoli due o tre mesi fa, e anche io lo sono stato, ma adesso no", ha ammonito Sala. (Today) Le parole del sindaco di Milano su ...