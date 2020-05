David di Donatello, trionfa Il Traditore di Marco Bellocchio. Mattarella: «La rinascita sia accompagnata da una nuova esplosione di arte e bellezza» (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«L’augurio – o, se vogliamo, il ‘sogno’ – che vi affido con queste righe è che la imminente e complessa fase di rinascita economica – così come accadde dopo la guerra, con i capolavori del neorealismo – sia accompagnata da una nuova esplosione di creatività, di cultura, di arte e di bellezza. Ne avvertiamo davvero il bisogno». Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella lettera a Piera Detassis, presidente dell’Accademia del cinema Premi David di Donatello, letta su Rai1 da Carlo Conti a inizio cerimonia di premiazione della 58a edizione dei Premi David di Donatello. Un’edizione segnata dalla pandemia di Coronavirus. La lettera del presidente «Il cinema – come tanti grandi maestri italiani ci hanno ... Leggi su open.online David di Donatello 2020 : una premiazione ’senza’ premiati. Il paradosso salva dalla noia

David di Donatello 2020 - trionfa Il Traditore in una serata virtuale nel segno degli appelli

