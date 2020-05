David di Donatello, Mattarella: "Cinema arte del sogno aiuterà a ricostruire Paese" (Di venerdì 8 maggio 2020) Gabriele Laganà Con una lettera, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto gli auguri al Cinema italiano durante la cerimonia di consegna dei David 2020 lanciando un invito di speranza per il nostro Paese colpito duramente dell’emergenza sanitaria Dopo la drammatica epidemia "sarà necessario recuperare ispirazioni e, quindi, tornare a sognare e a far sognare. Augurio che la imminente e complessa fase di rinascita economica sia accompagnata da una nuova esplosione di creatività, di cultura, di arte e di bellezza". Questo è un passaggio della toccante lettera che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Premi David di Donatello, in occasione della 58esima edizione del premio Cinematografico in onda su Rai1. Il messaggio, letto da Carlo Conti ... Leggi su ilgiornale David di Donatello 2020 - Pierfrancesco Favino vince la prima volta come attore protagonista : «Torneremo presto a farvi visita»

David di Donatello 2020 vincitori in diretta - Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne L… - marvgearyn5 : RT @PremiDavid: E’ #ValeriaGolino la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice non protagonista - marvgearyn5 : RT @PremiDavid: E’ #LuigiLoCascio il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore non protagonista, per #IlTraditore di Marco B… -