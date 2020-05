Crisi climatica | fra 50 anni il caldo sarà insopportabile

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) La maggior parte degli uomini, finora, ha sempre vissuto in territori dalle temperature medie annue comprese tra 6°C e 28°C, l’ideale per la salute umana e le produzioni alimentari. Ma, a causa del riscaldamento globale causato dall’uomo, entro i prossimi 50 anni un miliardo di persone sarà sfollato e costretto a vivere in un caldo insopportabile: il costo umano della crisi climatica colpirà più duramente e prima di quanto si pensasse. Lo dimostra uno studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, secondo cui sono previsti più cambiamenti nei prossimi 50 anni che negli ultimi 6.000.