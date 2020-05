Coronavirus | esperti ONU | “Le misure di contenimento non siano una scusa per la

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Un gruppo diindipendenti dell’ONU ha ricordato oggi che “il divieto di detenzione arbitraria è assoluto anche durante i periodi di emergenza pubblica” e ha chiesto ai governi di tutto il mondo di prevenire la privazione arbitraria della libertà in riferimento alleattualmente adottate per contenere la diffusione del. “L’imposizione di una quarantena obbligatoria, dalla quale una persona non può partire per nessun motivo, nel contesto di un’emergenza di sanità pubblica è di fatto una privazione della libertà e ledi salvaguardia contro l’arbitrarietà devono essere rigorosamente osservate“, ha affermato il gruppo di. In una delibera, glihanno stabilito una serie di linee guida per prevenire la privazione arbitraria della libertà ...