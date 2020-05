Calciomercato Napoli, Luca Marchetti lancia l’allarme: “Il rinnovo di Dries Mertens potrebbe non arrivare” (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro di Dries Mertens rimane ancora molto incerto. Luca Marchetti, esperto di Calciomercato di SKY Sport, ne ha parlato nel corso di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte. “C’era troppo ottimismo sul rinnovo di Dries Mertens e lo scetticismo adesso aumenta? Se non arriva una firma in quindici giorni, solitamente qualcosa c’è. Ora è più di una sensazione: l’accordo potrebbe anche non arrivare”. “Di mezzo c’è stato il Coronavirus, ma Mertens ha pure ricevuto offerte importanti e che potrebbero essere prese in considerazione. Il Covid è stato sicuramente un impedimento perché certe cose è meglio farle di persona e non al telefono, ma Juventus, Parma e altre società hanno raggiunto comunque intese importanti sul piano economico in queste ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - De Laurentiis vuole il gioiello del Getafe

Calciomercato Napoli - Gennaro Gattuso vuole uno tra Ciro Immobile e Andrea Belotti

Calciomercato Napoli - il Newcastle piomba su Koulibaly (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro dirimane ancora molto incerto., esperto didi SKY Sport, ne ha parlato nel corso di Marte Sport Live in onda sulle frequenze di Radio Marte. “C’era troppo ottimismo suldie lo scetticismo adesso aumenta? Se non arriva una firma in quindici giorni, solitamente qualcosa c’è. Ora è più di una sensazione: l’accordo potrebbe anche non arrivare”. “Di mezzo c’è stato il Coronavirus, maha pure ricevuto offerte importanti e che potrebbero essere prese in considerazione. Il Covid è stato sicuramente un impedimento perché certe cose è meglio farle di persona e non al telefono, ma Juventus, Parma e altre società hanno raggiunto comunque intese importanti sul piano economico in queste ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: Napoli: ' #DeLaurentiis non ha mai chiamato il presidente del Getafe, non sa nemmeno chi sia #Cucurella ' - generacomplotti : RT @cmdotcom: Napoli: ' #DeLaurentiis non ha mai chiamato il presidente del Getafe, non sa nemmeno chi sia #Cucurella ' - generacomplotti : RT @Fantacalcio: Il Napoli attacca: 'Contatti con il Getafe per Cucurella? Una fake news' -