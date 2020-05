Calcio | individuati dalla FIGC alcuni campi neutri per l’eventuale ripresa della Serie A

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) Siamo tutti in attesa di capire se laA diriprenderà o meno. La domanda che ci si pone è: si seguirà il modelloBundesliga oLigue1? Di fatto il protocollo medico-sanitario già c’è ed è stato analizzato ieri dal Comitato tecnico scientifico. Restano alcune riserve, relativamente al numero di tamponi a disposizione egestione dei casi positivi. In questo senso, le positività riscontrate ieri a Firenze e a Genova, nelle roseFiorentina eSampdoria, hanno allarmato non poco chi è sostenitore del ritorno in campo. Vero è che, secondo la Repubblica, lasi è attivata per firmare un accordo con alcune squadre diB per utilizzare i loro impianti e disputare i match di A nel caso in cui si dovesse decidere di giocare al Centro-Sud, considerando le problematiche ...