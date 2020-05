Amici Speciali: ecco il cast di professionisti del nuovo programma di Canale 5 (Di venerdì 8 maggio 2020) Amici Speciali con TIM Insieme per l’Italia, ecco il cast di professionisti del nuovo programma di Maria De Filippi. La diciannovesima edizione di Amici ormai si è chiusa da poco meno di un mese e ha visto Gaia trionfare. Quando iniziò il serale Mediaset aveva annunciato tre puntate di Amici All Stars, con concorrenti delle passate edizioni. Ma questa idea si è evoluta, perchè è arrivata la pandemia, il programma è stato posticipato a tempi migliori e intanto si è evoluto con un nuovo titolo: “Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia” I dettagli sul format sono ancora scarsi. Il programma sarà composto da un cast di 12 professionisti, 5 ballerini e sette cantanti, e Giuliano Peparini sarà il direttore artistico. ecco i nomi: Amici Speciali, il cast Gabriele Esposito (ballerino) Andreas ... Leggi su dituttounpop Amici Speciali - clamoroso "taglio" : chi è stato fatto fuori dal programma di Maria De Filippi

Amici Speciali - Nigiotti non ci sarà per un grave motivo : ecco quale. Intanto ecco il suo nuovo brano

Enrico Nigiotti dice no a Maria De Filippi : un lutto dietro il rifiuto ad Amici Speciali (Di venerdì 8 maggio 2020)con TIM Insieme per l’Italia,ildideldi Maria De Filippi. La diciannovesima edizione diormai si è chiusa da poco meno di un mese e ha visto Gaia trionfare. Quando iniziò il serale Mediaset aveva annunciato tre puntate diAll Stars, con concorrenti delle passate edizioni. Ma questa idea si è evoluta, perchè è arrivata la pandemia, ilè stato posticipato a tempi migliori e intanto si è evoluto con untitolo: “– con TIM insieme per l’Italia” I dettagli sul format sono ancora scarsi. Ilsarà composto da undi 12, 5 ballerini e sette cantanti, e Giuliano Peparini sarà il direttore artistico.i nomi:, ilGabriele Esposito (ballerino) Andreas ...

AmiciUfficiale : Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorg… - AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - AttilaNoemi : RT @oppositeoff: Ragazzi vediamo che è un argomento estremamente ansiogeno che vi crea ipersudorazione quindi ci teniamo a precisarlo: SÌ C… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_”AMICI SPECIALI” CON TIM INSIEME PER L’ITALIA - nazilluka : RT @AmiciUfficiale: Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorgio P… -