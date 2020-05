Ambiente, Reggio Calabria: gli studi del FOCUSS LAB del Dipartimento di Agraria sul Ginepro Feniceo ed il Gin di Calabria (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel 1998, la prof.ssa Mariateresa Russo, responsabile del FOCUSS Lab (Food Chemistry, Authentication, Safety and Sensoromic Laboratory) del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, segnalò in Calabria la presenza di una popolazione di ginepro fenico (Juiniperus Phoenicea), una specie euromediterranea che vegeta soprattutto in aree costiere (Mt. Russo, F. Mondello. Segnalazione floristica n. 903. Informatore Botanico Italiano, 30, 53-69, 1998), Da allora il FOCUSS Lab ha condotto diverse campagne di studio con l’obiettivo di valorizzare la specie e l’ampio patrimonio floristico officinale calabrese. Nel caso del ginepro feniceo, dalle ricerche condotte sono emerse evidenti differenze chemotipiche intra ed inter specifiche. Il ginepro fenicio presente in Calabria è caratterizzato da un profilo aromatico raffinato e delicato e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel 1998, la prof.ssa Mariateresa Russo, responsabile delLab (Food Chemistry, Authentication, Safety and Sensoromic Laboratory) deldidell’Università Mediterranea, segnalò inla presenza di una popolazione di ginepro fenico (Juiniperus Phoenicea), una specie euromediterranea che vegeta soprattutto in aree costiere (Mt. Russo, F. Mondello. Segnalazione floristica n. 903. Informatore Botanico Italiano, 30, 53-69, 1998), Da allora ilLab ha condotto diverse campagne dio con l’obiettivo di valorizzare la specie e l’ampio patrimonio floristico officinale calabrese. Nel caso del ginepro feniceo, dalle ricerche condotte sono emerse evidenti differenze chemotipiche intra ed inter specifiche. Il ginepro fenicio presente inè caratterizzato da un profilo aromatico raffinato e delicato e ...

