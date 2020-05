Alfonsi: non torniamo indietro su centri estivi (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “Sui centri estivi non voglio fare e raccogliere polemiche: da mamma, donna e amministratrice questo e’ un punto sul quale non torniamo indietro e speriamo che tutti ci diano una mano invece di attaccarci inutilmente. Abbiamo bisogno che il Campidoglio ci dia una mano, insieme alla Regione, per i fondi, dovendo garantire un rapporto operatore bambi piu’ basso del solito”. Cosi’ il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, in un videocontributo realizzato in esclusiva per l’agenzia Dire. “In questi sette anni di governo del I Municipio- ha aggiunto Alfonsi- abbiamo sempre messo al primo posto i bambini e i loro diritti. Per questo abbiamo sempre realizzato i centri estivi, per garantire loro una socializzazione al di fuori delle scuole. Quest’anno tutto questo serve maggiormente perche’ aver tenuto i bambini e le ... Leggi su romadailynews Alfonsi a Raggi : lavorare insieme - non lasci soli i Municipi (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “Suinon voglio fare e raccogliere polemiche: da mamma, donna e amministratrice questo e’ un punto sul quale none speriamo che tutti ci diano una mano invece di attaccarci inutilmente. Abbiamo bisogno che il Campidoglio ci dia una mano, insieme alla Regione, per i fondi, dovendo garantire un rapporto operatore bambi piu’ basso del solito”. Cosi’ il presidente del I Municipio, Sabrina, in un videocontributo realizzato in esclusiva per l’agenzia Dire. “In questi sette anni di governo del I Municipio- ha aggiunto- abbiamo sempre messo al primo posto i bambini e i loro diritti. Per questo abbiamo sempre realizzato i, per garantire loro una socializzazione al di fuori delle scuole. Quest’anno tutto questo serve maggiormente perche’ aver tenuto i bambini e le ...

Fino al 35% di tavolini in più nella Città storica e area Unesco, e fino al 50 nel resto della città. Poi ancora la possibilità di montare pedane anche sulle strisce blu e "burocrazia zero" per gli it ...