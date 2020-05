Una Vita anticipazioni: la morte di SAMUEL ALDAY (Di giovedì 7 maggio 2020) Per i telespettatori italiani della telenovela Una Vita è quasi arrivato il momento di dire addio a SAMUEL ALDAY (Juan Gareda). Quest’ultimo infatti morirà, lasciando afflitta la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido).Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni: GEMMA e SIRIUS (Nicola Vivarelli), la storia continuaVediamo dunque insieme in quali tragiche circostanze si verificherà il decesso… Una Vita, news: SAMUEL e il furto nella bottega di Lolita Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto partirà quando SAMUEL e Genoveva capiranno che il criminale Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo) ha scoperto che si stanno nascondendo ad Acacias. Consapevoli del fatto che lo stesso Cristobal è disposto a tutto pur di riavere la Salmeron, l’ex amante di cui è ossessionato, i coniugi ALDAY vorranno lasciare quanto ... Leggi su tvsoap The Almost Gone ha una data di uscita ed è un curioso puzzle game tra la vita e la morte

Una Vita - 7 maggio 2020 : anticipazioni puntata di oggi. Samuel si scusa con Telmo

