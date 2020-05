Trolls World Tour: Justin Timberlake e Anna Kendrick contro Universal per i guadagni del film (Di giovedì 7 maggio 2020) Le star di Trolls World Tour, tra cui Justin Timberlake e Anna Kendrick, stanno chiedendo di stabilire la percentuale dei guadagni del noleggio digitale. Justin Timberlake e Anna Kendrick, i protagonisti di Trolls World Tour, sembra siano alle prese con un effetto collaterale della distribuzione in streaming del film animato: stabilire e ottenere il pagamento della propria percentuale legata agli incassi, in questo caso sulle piattaforme di video on demand. Universal Pictures ha infatti deciso di distribuire il sequel a noleggio, al costo di circa 20 dollari, dopo la chiusura delle sale, ma questa strategia potrebbe causare dei problemi contrattuali perché gli accordi con le star prevedono una percentuale sui guadagni ottenuti dal progetto. Trolls World Tour, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe incassato 100 milioni ... Leggi su movieplayer Trolls World Tour : dopo l'uscita del film in digitale - AMC non proietterà più film Universal

