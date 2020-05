Superluna | il 7 maggio la Luna sarà “più grande del 6% rispetto al normale” | è l’ultima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Questa sera, giovedì 7, ci sarà la, l’ultima del 2020. Lapiena sarà il 6% piùal normale perché si trova in uno dei punti della sua orbita più vicini alla Terra. Complice anche il bel tempo con il cielo sereno e l’assenza di aerei dovuta all’emergenza coronavirus, sarà facile ammirare lo spettacolo sopra le nostre città. Questaè stata ribattezzata anche “dei Fiori“, come erano soliti chiamarla i nativi americani che nel periodo di fertilità della terra (in primavera, stagione in cui siamo ora) la vedevano brillare sulle loro coltivazioni. Altre denominazioni sempre legate alle sue apparizioni nei periodi di inseminazione della terra sono “La Madre”, “lattea” e “del grano”. Lasi ...