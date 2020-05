Studenti italiani sotto la media Ocse per conoscenza dei concetti finanziari: 1 su 5 non è in grado prendere decisioni autonomamente (Di giovedì 7 maggio 2020) Adolescenti italiani bocciati sulla conoscenza e la comprensione dei concetti e dei rischi finanziari. Uno studente su cinque non possiede le competenze minime necessarie per prendere decisioni finanziarie responsabili e ben informate. E la scuola non fa abbastanza per alfabetizzare i quindicenni del nostro Paese che preferiscono avere come fonte d’informazione i genitori o la rete al posto degli insegnanti. È la fotografia presentata oggi dall’Invalsi che ha illustrato in una conferenza online i dati dell’indagine Ocse-Pisa Financial literacy 2018 che ha coinvolto 117.000 Studenti, tra cui 9.122 ragazzi italiani, rappresentativi di circa 13,5 milioni di quindicenni dei 20 Paesi partecipanti. Numeri che preoccupano la presidente Anna Maria Ajello e il direttore Giovanni Ricci che hanno analizzato i dati con i referenti Invalsi dell’area ricerche ... Leggi su ilfattoquotidiano Riprendersi l’agricoltura (e la sovranità alimentare) : un futuro per gli studenti italiani

