"Se i sondaggi mi preoccupano?". Un Salvini inappuntabile: la risposta con cui "gela" Myrta Merlino (Di giovedì 7 maggio 2020) È uno dei temi politici del momento, cavalcato soprattutto dalla nutrita schiera degli oppositori di Matteo Salvini: si tratta del calo della Lega rilevato nei sondaggi. Cifre ipotetiche che però hanno già aperto il "processo" al leader del Carroccio e che spingono a romanzare un ipotetico dualismo tra lui e Luca Zaia, il governatore del Veneto in altissimo nel gradimento per la gestione dell'emergenza coronavirus. E nell'intervista concessa da Salvini a L'aria che tira, quella in cui ha annunciato la mozione di sfiducia contro Alfonso Bonafede, Myrta Merlino ha affrontato questo tema, quello dei sondaggi. La preoccupa il calo nelle rilevazioni?, ha chiesto la conduttrice di La7. E Salvini ha liquidato la questione con poche parole: "Siamo il primo partito, ad averne difficoltà come queste". Punto e a capo. E in effetti, essere quotati tra il 26 e il 28%, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) È uno dei temi politici del momento, cavalcato soprattutto dalla nutrita schiera degli oppositori di Matteo: si tratta del calo della Lega rilevato nei. Cifre ipotetiche che però hanno già aperto il "processo" al leader del Carroccio e che spingono a romanzare un ipotetico dualismo tra lui e Luca Zaia, il governatore del Veneto in altissimo nel gradimento per la gestione dell'emergenza coronavirus. E nell'intervista concessa daa L'aria che tira, quella in cui ha annunciato la mozione di sfiducia contro Alfonso Bonafede, Myrta Merlino ha affrontato questo tema, quello dei. La preoccupa il calo nelle rilevazioni?, ha chiesto la conduttrice di La7. Eha liquidato la questione con poche parole: "Siamo il primo partito, ad averne difficoltà come queste". Punto e a capo. E in effetti, essere quotati tra il 26 e il 28%, per ...

La stampa libera minacciata dalla pandemia in tutto il mondo

Tre giornalisti su quattro hanno affrontato restrizioni ufficiali, ostruzioni o intimidazioni durante la copertura della Covid-19. Questo è il dato più importante che emerge da un sondaggio condotto d ...

