NoiPA cedolino maggio 2020 | data accredito e quando esce in pdf

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 7 maggio 2020)in pdf Ultime notizie su: andiamo a riepilogare le date didel pagamento e la disponibilità delin pdf visualizzabile già nell’area riservata del portale, al fine di poter visualizzare in anticipo l’importo previsto. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.pagamenti Il calendario dei pagamenti per gli amministratiresta quello ordinario e vigente anche negli altri mesi. Non ci saranno quindi grandi sorprese in merito alle date didei pagamenti.Segui Termometro Politico su Google News Il primo giorno di esigibilità dello stipendio del mese diriguarda lar parte dei dipendenti pubblici e cadrà venerdì 22. Quattro giorni più tardi, ...