Liegi-Bastogne-Liegi 2020: nuova data, programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 7 maggio 2020) È stato finalmente annunciato il nuovo calendario da parte dell’UCI per quanto riguarda le più importanti corse ciclistiche internazionali. Da agosto in poi riparte il World Tour, sperando ovviamente che non ci siano sviluppi negativi con il coronavirus. Rivoluzionata la stagione: le Classiche Monumento dovranno essere svolte in contemporanea con i Grandi Giri. Sarà così anche per la Decana, la Liegi-Bastogne-Liegi, che prenderà il via durante il Giro d’Italia. Andiamo a scoprire la nuova data ed il programma della corsa belga. programma Liegi-Bastogne-Liegi 2020 4 ottobre 2020 Partenza ore 10 circa Arrivo ore 17 circa Diretta TV su Eurosport e Rai Sport, diretta streaming su Eurosportplayer, SkyGo e Rai.tv gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... Leggi su oasport Liegi-Bastogne-Liegi 2002 : il bis di Paolo Bettini

Si tratta di una collocazione infelice per l'evento organizzato da RCS Sport visto che si svolgerà in contemporanea con ben tre Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi il 4 ottobre, Giro delle ...

Il Giro di Lombardia 2020 si correrà sabato 31 ottobre. La data è ora definitivamente ufficiale, l'UCI ha diffuso il calendario ciclistico internazionale per il post pandemia e la Classica delle Fogli ...

