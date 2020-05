Le elezioni presidenziali in Polonia sono state rinviate a data da destinarsi

(Di giovedì 7 maggio 2020) Lein, previste per domenica 10 maggio,da. La decisione è stata presa dopo giorni di scontri e discussioni politiche. Il governo e il presidente uscente Andrzej Duda, sostenuto dal partito di

Le elezioni presidenziali in Polonia, previste per domenica 10 maggio, sono state rinviate a data da destinarsi. La decisione è stata presa dopo giorni di scontri e discussioni politiche. Il governo e ...