Juventus: tornano anche Douglas Costa, Danilo e Sandro. Sono solo 2 gli assenti (Di giovedì 7 maggio 2020) La Juventus torna al lavoro in attesa di novità sulla ripresa dei campionati. Oggi è andato in scena un incontro tra la Figc e il comitato tecnico sanitario, Sono stati affrontati i temi per il ritorno in campo ed una decisione definitiva verrà presa entro i prossimi giorni. Nel frattempo tornano in Italia altri 3 calciatori bianconeri: si tratta di Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, si Sono trasferiti nelle loro abitazioni ed adesso seguiranno il periodo di quarantena. Sono solo 2 gli assenti, si tratta del centrocampista Rabiot e dell’attaccante Higuain. Per il Pipita è da decidere anche il futuro, dopo le ultime vicende non Sono da escludere ribaltoni. Ex calciatore in coma dopo aver battuto la testa: è stato aggredito per una rapina NOME e DETTAGLIL'articolo Juventus: tornano anche Douglas Costa, Danilo e Sandro. Sono solo 2 gli ... Leggi su calcioweb.eu I calciatori della Juventus tornano per la ripresa? No - c’è ancora chi lascia l’Italia…

Nuova maglia Juventus 2020/2021 : ritornano le strisce -FOTO-

Tolisso alla Juventus?/ Calciomercato - i bianconeri tornano sul francese del Bayern (Di giovedì 7 maggio 2020) Latorna al lavoro in attesa di novità sulla ripresa dei campionati. Oggi è andato in scena un incontro tra la Figc e il comitato tecnico sanitario,stati affrontati i temi per il ritorno in campo ed una decisione definitiva verrà presa entro i prossimi giorni. Nel frattempoin Italia altri 3 calciatori bianconeri: si tratta di Alex, sitrasferiti nelle loro abitazioni ed adesso seguiranno il periodo di quarantena.2 gli, si tratta del centrocampista Rabiot e dell’attaccante Higuain. Per il Pipita è da decidereil futuro, dopo le ultime vicende nonda escludere ribaltoni. Ex calciatore in coma dopo aver battuto la testa: è stato aggredito per una rapina NOME e DETTAGLIL'articolo2 gli ...

CalcioWeb : #Juventus: tornano anche Douglas Costa, Danilo e Sandro. Sono solo 2 gli assenti - - sportli26181512 : Juve, tornano i brasiliani. Ancora in Argentina Higuain: i dubbi del Pipita: Insieme a Rabiot l'argentino è l'unico… - SkySport : Juve, tornano i brasiliani. Ancora in Argentina Higuain: i dubbi del Pipita - CalcioJcom : New post: Matuidi e Khedira tornano a Torino, ora 14 giorni di quarantena: ecco chi è ancora all’estero - junews24com : Juventus, tornano i brasiliani: riecco Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tornano Juventus, tornano i brasiliani: riecco Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro Juventus News 24 Don Mario Toffari manda un messaggio ad Agnelli: “L’onestà non è bianconera”

Calciopoli, le polemiche continuano. Adesso ci pensa addirittura un prete, Don Mario Toffari, a tornare sull’argomento e a dire la sua. Il sacerdote che si è sfogato così in una diretta facebook diven ...

Juve, tornano i brasiliani. Ancora in Argentina Higuain: i dubbi del Pipita

Il gruppo Juve piano piano si sta ripopolando. Gli arrivi dei brasiliani dopo Szczesny, De Ligt, Matuidi, Khedira e Ronaldo sono gli ultimi in ordine di tempo. Mancano gli ultimi due. Ma se per Rabiot ...

Calciopoli, le polemiche continuano. Adesso ci pensa addirittura un prete, Don Mario Toffari, a tornare sull’argomento e a dire la sua. Il sacerdote che si è sfogato così in una diretta facebook diven ...Il gruppo Juve piano piano si sta ripopolando. Gli arrivi dei brasiliani dopo Szczesny, De Ligt, Matuidi, Khedira e Ronaldo sono gli ultimi in ordine di tempo. Mancano gli ultimi due. Ma se per Rabiot ...