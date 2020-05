“Il Coronavirus sta perdendo potenza” | lockdown e mutazioni potrebbero averlo indebolito

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ilsta cambiando, cosi’ come il suo andamento, probabilmente per effetto del, secondo l’ipotesi dell’epidemiologo Massimo Ciccozzi, dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma. Secondo l’epidemiologo, l’ipotesi e’ “da dimostrare” e si basa sull’osservazione che il valore R0, il numero delle persone contagiate da ogni persona, sta calando ed e’ sotto 1. Cio’ dimostra che il virus stapotenza, principalmente per l’effetto delle misure di restrizione adottate in questi ultimi due mesi, a partire dal. “Quelle che si stanno facendo nei modelli elaborati da vari gruppi di ricercatori in questi giorni sono tutte ipotesi, perche’ mancano le prove di patogenicita’ in laboratorio su cellule e virus”, precisa Ciccozzi, che ne ha parlato anche nel ...