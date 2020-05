Francia, occupazione 1° trimestre in forte calo (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Crollano gli occupati del settore privato non agricolo in Francia. Secondo la stima rivista dell’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 1° trimestre, il mercato del lavoro ha registrato un decremento del 2,3%, dopo il +0,4% registrato nel trimestre precedente. La variazione è pari ad un calo a in valore assoluto di 453.800 unità. La riduzione dei posti di lavoro rispetto ad un anno fa è stata invece di 247.900 unità (-1,4%). Leggi su quifinanza Coronavirus - la Commissione Ue lancia ‘Sure’ : 100 miliardi contro disoccupazione. Le Maire (Francia) : “No a ossessione per coronabond”

L'Europa del calcio taglia gli stipendi : in Francia vige il principio della disoccupazione parziale

Coronavirus : Francia prolunga fino a fine aprile indennità disoccupazione (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Crollano gli occupati del settore privato non agricolo in. Secondo la stima rivista dell’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 1°, il mercato del lavoro ha registrato un decremento del 2,3%, dopo il +0,4% registrato nelprecedente. La variazione è pari ad una in valore assoluto di 453.800 unità. La riduzione dei posti di lavoro rispetto ad un anno fa è stata invece di 247.900 unità (-1,4%).

726Yasid : RT @bdsitalia: Non mancano solidarietà e creatività sotto lockdown! Ieri in Francia per la 3a giornata #BoycottPuma. Grazie a tutt* che ha… - maritacassan : RT @bdsitalia: Non mancano solidarietà e creatività sotto lockdown! Ieri in Francia per la 3a giornata #BoycottPuma. Grazie a tutt* che ha… - alesssia41 : RT @bdsitalia: Non mancano solidarietà e creatività sotto lockdown! Ieri in Francia per la 3a giornata #BoycottPuma. Grazie a tutt* che ha… - AlfroukhIrad : RT @bdsitalia: Non mancano solidarietà e creatività sotto lockdown! Ieri in Francia per la 3a giornata #BoycottPuma. Grazie a tutt* che ha… - Michael_Amn19 : RT @bdsitalia: Non mancano solidarietà e creatività sotto lockdown! Ieri in Francia per la 3a giornata #BoycottPuma. Grazie a tutt* che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia occupazione Francia, occupazione 1° trimestre in forte calo Teleborsa Francia, occupazione 1° trimestre in forte calo

(Teleborsa) - Crollano gli occupati del settore privato non agricolo in Francia. Secondo la stima rivista dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 1° trimestre, il mercato del lavor ...

Olanda e Francia: prove di riapertura della scuola

Le scuole materne ed elementari in Francia possono riaprire l’11 maggio, come annunciato dal governo, senza portare a un aumento tale dei contagi da far riandare in crisi il sistema sanitario. Epidemi ...

(Teleborsa) - Crollano gli occupati del settore privato non agricolo in Francia. Secondo la stima rivista dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 1° trimestre, il mercato del lavor ...Le scuole materne ed elementari in Francia possono riaprire l’11 maggio, come annunciato dal governo, senza portare a un aumento tale dei contagi da far riandare in crisi il sistema sanitario. Epidemi ...