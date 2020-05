Fineco, raccolta aprile sfiora 1 miliardo (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Fineco ha registrato nel mese di aprile una raccolta netta molto robusta, pari a 959 milioni di euro, caratterizzata da una grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix vede un deciso recupero del gestito dopo il picco di volatilità sui mercati del mese precedente: la componente gestita, pari a 664 milioni, mostra una crescita del 162% rispetto a 254 milioni di aprile 2019. La raccolta della componente amministrata registra 825 milioni, mentre quella diretta negativa per 530 milioni evidenzia ulteriormente la scelta dei clienti di tornare a investire la liquidità presente sui propri conti. Prosegue l’accelerazione dei ricavi del brokerage, che ad aprile ha generato ricavi stimati in circa 22 milioni, in crescita del 107% dallo stesso periodo del 2019. I ricavi stimati ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) –ha registrato nel mese diunanetta molto robusta, pari a 959 milioni di euro, caratterizzata da una grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix vede un deciso recupero del gestito dopo il picco di volatilità sui mercati del mese precedente: la componente gestita, pari a 664 milioni, mostra una crescita del 162% rispetto a 254 milioni di2019. Ladella componente amministrata registra 825 milioni, mentre quella diretta negativa per 530 milioni evidenzia ulteriormente la scelta dei clienti di tornare a investire la liquidità presente sui propri conti. Prosegue l’accelerazione dei ricavi del brokerage, che adha generato ricavi stimati in circa 22 milioni, in crescita del 107% dallo stesso periodo del 2019. I ricavi stimati ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - Fineco nel mese di aprile ha registrato una raccolta netta pari a 959 milioni di euro (da 1,021 miliardi di euro a marzo 2020 e 771 milioni a febbraio

