Fase 3 regioni a contagio zero pronte a riaprire: «Bar, ristoranti e parrucchieri al via dal 18» (Di giovedì 7 maggio 2020) La Fase 3 del coronavirus comincia ad essere realtà: la riapertura anticipata per le regioni a contagio zero potrebbe concretizzarsi a partire dal prossimo 18 maggio. Mentre crescono in tutta Italia le pressioni per anticipare i tempi, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia fatica a contenere gli slanci dei singoli ma invita necessariamente alla prudenza. «Tutti noi – ha affermato così come riportato da Repubblica – vogliamo arrivare alle differenziazioni territoriali. Dal 18 maggio molte attività potranno riaprire, ma lo si dovrà fare in sicurezza, e le regioni che decideranno di farlo senza il rispetto delle linee guida Inail se ne assumeranno la responsabilità». E ha aggiunto: «Stiamo lavorando su bar, ristoranti e parrucchieri». Fase 3, regioni spingono per riapertura: Italia divisa in due La ... Leggi su urbanpost Fase 2 - cosa si può fare e cosa no. Vietate le palestre - permessa la pesca sportiva e lo yoga all’aperto. Regioni divise sulle seconde case

