Enrico Nigiotti: “Ho rifiutato Amici Speciali perché ho perso una persona molto importante e non me la sento di andare in tv” (Di giovedì 7 maggio 2020) C’è chi ha detto no ad “Amici Speciali”, lo show benefico di Maria De Filippi su Canale 5, e sui social i diretti interessati spiegano il perché della loro assenza. Il cantautore Enrico Nigiotti su Instagram ha scritto: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria De Filippi, ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv. Non ho la testa adesso. Tutto qua”. Nel frattempo Nigiotti ha pubblicato l’inedito “Terrazza Mascagni”, un provino che ha scritto e registrato in casa, durante la quarantena, e che ha regalato ai suoi fan, rendendolo disponibile attraverso i suoi canali social. Era prevista anche la partecipazione di Riki che, invece, sui social ha specificato: “Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano Enrico Nigiotti | Grave lutto dietro il no ad Amici Speciali

