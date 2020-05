Coronavirus | ingegneri napoletani progettano la ripresa online

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiL’Ordine deglidi Napoli presieduto da Edoardo Cosenza – informa una nota – promuove il confronto sulla Fase 2 per progettare lae costruire il post-epidemia. Venerdì 8 maggio sono dunque in programma due convegni formativi on line, in due aule “parallele”, valevoli anche per l’attribuzione di crediti formativi. Un convegno – spiegano i promotori – ha un carattere più “politico” mirato a definire proposte per il rilancio economico, l’altro avrà un carattere tecnico, per facilitare i professionisti nell’applicazione dei numerosi provvedimenti anti-Covid di queste settimane. Si comincia alle ore 16.30 con un dibattito sul tema “Lavori pubblici ed infrastrutture. Il ruolo delle imprese e dei professionisti nellaeconomica del dopo ...