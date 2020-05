Coronavirus: “Il virus sta perdendo potenza, contagiosità e letalità, al Nord è stato uno tsunami assurdo e imprevedibile “ (Di giovedì 7 maggio 2020) Buone notizie sul fronte Covid-19. Il responsabile dellʼUnità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dellʼUniversità Campus Bio-Medico di Roma, Massimo Ciccozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti e, nello stesso tempo, incoraggianti. Il professore ha dichiarato: “Stiamo osservando che il Covid-19 perde potenza. Evolve, ma perde contagiosità e, probabilmente, letalità”. “In Italia abbiamo avuto due ingressi epidemici differenti, a due settimane di distanza. Il Nord ha avuto uno tsunami assurdo, imprevisto e imprevedibile”. E poi, ancora: “Abbiamo visto in un nostro lavoro due eventi epidemici differenti: uno, con ceppi virali che dalla Cina, attraverso l’Europa, è andato al centro Italia. E successivamente un ceppo tedesco che è andato ad infettare la Lombardia e ... Leggi su baritalianews Coronavirus - Gastaldello : “Il Brescia non è pronto - abbiamo paura”

