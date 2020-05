Come funziona il test rapido della saliva per la positività al coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) (immagine: Getty Images)Da tre a sei minuti per sapere se una persona è positiva al coronavirus Sars-Cov-2 oppure no. Come? Attraverso un semplice, assolutamente non invasivo test della saliva. L’idea è dell’università dell’Insubria che l’ha sviluppata e, in collaborazione con l’Asst dei Sette Laghi, l’ha testata su 137 pazienti dimostrandone la validità. Ora è il momento di affinare lo strumento che, se tutto andrà bene, nel giro di tre settimane potrà ricevere la certificazione per l’impiego sotto supervisione medica e comincerà a essere prodotto. Come funziona L’idea di cercare il virus nella saliva è di Lorenzo Azzi, ricercatore in area odontoiatrica all’università dell’Insubria (Varese), e di Mauro Fasano, professore di biochimica presso lo stesso ... Leggi su wired Ai carabinieri i caschi che misurano la febbre a distanza : come funzionano

L’università dell’Insubria e l’Asst dei Sette Laghi hanno sviluppato un prototipo di kit per l’analisi della saliva in grado di individuare in 6 minuti chi è infetto e chi no: uno strumento che potreb ...

Apple ha rilasciato nella giornata di ieri la quarta beta di iOS 13.5 introducendo alcune novità minori e una rinnovata interfaccia utente per la schermata COVID-19 Exposure Logging che spiega adesso ...

