Come coniugare ripresa dello sport ed esigenze degli atleti (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono state pubblicate le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. Contengono anche l’indicazione che “per gli atleti è ritenuto fondamentale anche il supporto psicologico per prevenire o contrastare la conflittualità o la possibile resistenza al rientro nei siti sportivi, l’eventuale riduzione della motivazione e delle performance, la difficoltà nel portare a termine le attività in ragione dell’ansia, nonché i rischi di infortunio legati a stress e difficoltà di concentrazione”.Estremamente utile avere sottolineato l’importanza del supporto psicologico ma viene affiancato a temi esclusivamente collegati a problemi psicologici che potrebbero insorgere negli atleti all’apertura dei centri sportivi. Complessivamente sviluppo programmi di preparazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono state pubblicate le linee guida sulle modalità di svolgimentoallenamenti per gliindividuali. Contengono anche l’indicazione che “per gliè ritenuto fondamentale anche il supporto psicologico per prevenire o contrastare la conflittualità o la possibile resistenza al rientro nei sitiivi, l’eventuale riduzione della motivazione e delle performance, la difficoltà nel portare a termine le attività in ragione dell’ansia, nonché i rischi di infortunio legati a stress e difficoltà di concentrazione”.Estremamente utile avere sottolineato l’importanza del supporto psicologico ma viene affiancato a temi esclusivamente collegati a problemi psicologici che potrebbero insorgere negliall’apertura dei centriivi. Complessivamente sviluppo programmi di preparazione ...

tutto1altro : @Michelle_284 Ma grazie! ?? ti stimo e ti leggo sempre con piacere e, ogni volta, scopro come giovane età, saggezza… - MarcoCasasanta : @Pilon_Andrea @virginiaraggi @Roma Mi sbaglio o è ancora chiuso il museo della civiltà romana a Roma? Inutili quest… - SostenibileNews : RT @Confagricoltura: Guidi #ijf14 in #Expo2015 si dovrà spiegare come coniugare economia e rispetto dell’ambiente, con la sfida di sfamare… - Voca92 : Come coniugare esattamente il servizio a #leiene sulla Germania e sul loro vivere normalmente la convivenza con il… - manumas78 : @disinformatico @annamasera @andreaganduglia @raistolo @LaStampa Sembrerebbe proprio un comunicato copia-e-incollat… -

Ultime Notizie dalla rete : Come coniugare ScuolaDigitaleTIM, per coniugare tecnologia e creatività Telecom Italia Come coniugare ripresa dello sport ed esigenze degli atleti

Sono state pubblicate le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. Contengono anche l’indicazione che “per gli atleti è ritenuto fondamentale anche il supp ...

Correggio e Parmigianino come non si erano mai visti

Per ora è tutto rimandato, ma prima o poi riprenderemo il filo di Capitale italiana della cultura. E per farlo in tanti stanno già lavorando. «L'alchimia della grazia» sarà una mostra avveniristica e ...

Sono state pubblicate le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali. Contengono anche l’indicazione che “per gli atleti è ritenuto fondamentale anche il supp ...Per ora è tutto rimandato, ma prima o poi riprenderemo il filo di Capitale italiana della cultura. E per farlo in tanti stanno già lavorando. «L'alchimia della grazia» sarà una mostra avveniristica e ...