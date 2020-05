Calcagno Aic | «Ripartire | ma cambiando il sistema | più soldi ai club più piccoli»

(Di giovedì 7 maggio 2020) «L’importante è riprendere a giocare, ovviamente garantendo la sicurezza necessaria. Solo così si può pensare di tamponare la crisi che si è venuta a creare. Poi però bisogna cambiare la struttura del nostro calcio». È questa l’idea di Umberto, avvocato e vicepresidente dell’Associazione italiana calciatori, nonché favorito per la successione a Damiano Tomasi alla presidenza, in … L'articolo(Aic): «, mail: piùaipiù» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Calcagno Aic

La battaglia per la presidenza dell'Assocalciatori è iniziata, e senza esclusione di colpi. Adesso grazie ad alcuni documenti in possesso dell'Adnkronos rischia di esplodere definitivamente proprio me ...Il vice presidente dell'Aic: "In otto prendiamo la metà di quello che prendono i vertici della Lega di Serie A, ma lui non deve risolvere problemi" ...