Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 10 | 30

(Di mercoledì 6 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 6 MAGGIOORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA VIABILITA’ SEGNALANDO SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO PER LAVORI AL PIANO VIABILE: TRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE; TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI, SEMPRE PER LAVORI, ANCHE SULLA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. SULLA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE APRILIA. COMUNICHIAMO CHE LA STRADA 218 DI ROCCA DI PAPA È NUOVAMENTE ACCESSIBILE DOPO IL DIVIETO CAUSA ISTITUZIONE DI UNA ZONA ROSSA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEL COVID 19 RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 31 MAGGIO LA STRADA 509 FORCA ...