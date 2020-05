Uomini e Donne, chi è Sirius, il nuovo corteggiatore 26enne di Gemma Galgani: il dettaglio sparito dal suo profilo Instagram e le rivelazioni dell’ex fidanzata (Di mercoledì 6 maggio 2020) Uno degli Uomini più chiacchierati del momento nel mondo televisivo è senz’altro lui: Sirius. “Chi?!?”, vi starete chiedendo se non avete visto “Uomini e Donne” negli ultimi otto giorni. Sirius è il nuovo corteggiatore (prima virtuale, poi in carne e ossa) della dama Gemma Galgani. Nulla di strano, se non fosse che lui ha 26 anni. “Mi piacerebbe avere accanto una donna semplice, allegra, estroversa e pronta a trovare le parole giuste al momento giusto. Spesso ho incontrato Donne insoddisfatte, in te ho intravisto queste cose, mi piacerebbe incontrarti nonostante la differenza d’età”, aveva scritto alla protagonista del Trono Over del programma di Canale 5. Galvanizzata da tante attenzioni, Gemma si è mostrata interessata al giovane. Così lunedì 4 maggio, con l’inizio della “fase ... Leggi su ilfattoquotidiano Uomini e Donne - prima intervista di coppia per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli : "Speriamo nel lieto fine"

