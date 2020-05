Terremoto Friuli 1976, 44 anni fa l’Orcolat che uccise 989 persone e fece 80mila sfollati. Poi la ricostruzione modello: “Dov’era e com’era” (Di mercoledì 6 maggio 2020) In cinquantanove secondi tutto venne giù. Intorno non c’erano più case ed edifici, ma solo polvere e devastazione. Era la sera del 6 maggio 1976: alle 21 una scossa di Terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter fece tremare il Friuli provocando gravi danni e crolli. L’Orcolat, l’orco della Carnia che nel folclore friulano scatena i terremoti, fece 989 morti, concentrati in gran parte tra Gemona, Venzone, Buja e Majano. Ma furono 137 i Comuni colpiti dalla scossa. Tremila i feriti. Circa 80mila gli sfollati. Subito cominciò la solidarietà. A centinaia i giovani friulani partirono per i luoghi colpiti nel tentativo di salvare vite. Si formarono squadre coordinate da sindaci, Vigili del fuoco e alpini della Julia. A settembre nuove forti scosse fecero crollare quel che era rimasto in piedi. Come il campanile del duomo gotico di Venzone, che ... Leggi su ilfattoquotidiano Accadde oggi : il 6 maggio 1976 il terremoto in Friuli - da una tragedia nacque un modello esemplare

