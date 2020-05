Someday You'll Return è un interessante horror sulle orme di Silent Hill che è finalmente disponibile (Di mercoledì 6 maggio 2020) Se siete appassionati degli horror dallo stampo prettamente psicologico ecco un titolo potenzialmente molto interessante sviluppato da un talentuoso team ceco e che si ispira a uno dei mostri sacri del genere.è disponibile su PC (ecco la pagina Steam), si ispira a Silent Hill e arriverà successivamente nel corso dell'anno anche su PS4 e Xbox One. Stiamo parlando di Someday You'll Return, un titolo fortemente narrativo che si concentra sulla storia di Daniel, un padre alla ricerca della figlia scomparsa, Stela. Gli eventi costringeranno il protagonista a tornare in un luogo in cui aveva promesso di non mettere mai più piede, un'antica foresta che sarà teatro di agghiaccianti rivelazioni e ospite di presenze mostruose ma tutt'altro che scontate. Gli sviluppatori sono in questo senso molto chiari: i mostri più spaventosi non sono sempre quelli più ... Leggi su eurogamer Someday You'll Return - l'horror che strizza l'occhio a Silent Hill - è stato rinviato : ecco la nuova data di uscita (Di mercoledì 6 maggio 2020) Se siete appassionati deglidallo stampo prettamente psicologico ecco un titolo potenzialmente moltosviluppato da un talentuoso team ceco e che si ispira a uno dei mostri sacri del genere.; disponibile su PC (ecco la pagina Steam), si ispira ae arriverà successivamente nel corso dell'anno anche su PS4 e Xbox One. Stiamo parlando diYou'll, un titolo fortemente narrativo che si concentra sulla storia di Daniel, un padre alla ricerca della figlia scomparsa, Stela. Gli eventi costringeranno il protagonista a tornare in un luogo in cui aveva promesso di non mettere mai più piede, un'antica foresta che sarà teatro di agghiaccianti rivelazioni e ospite di presenze mostruose ma tutt'altro che scontate. Gli sviluppatori sono in questo senso molto chiari: i mostri più spaventosi non sono sempre quelli più ...

Gingersoph1 : @DoveCameron Ti amo to amo ti amo to amo ti amo to amo ti amo to amo ti amo to amo ti amo ti amo @DoveCameron !!!Om… - raviolialragu : RT @autumnsblog: 'Summer?!' 'Ma porca...?' 'Che ci fai qui?' 'E che ci faccio, secondo te?' *someday you will find me caught beneath a lan… - autumnsblog : 'Summer?!' 'Ma porca...?' 'Che ci fai qui?' 'E che ci faccio, secondo te?' *someday you will find me caught beneat… - _ternia_ : RT @xonialljhoranxo: 'Someday you will find me' CHAMPAGNE SUPERNOVA COLONNA SONORA AZZECCATISSIMA PER QUESTA SCENA E PER LORO DUE. LI AMO B… - leelitaa_ : RT @xonialljhoranxo: 'Someday you will find me' CHAMPAGNE SUPERNOVA COLONNA SONORA AZZECCATISSIMA PER QUESTA SCENA E PER LORO DUE. LI AMO B… -

Ultime Notizie dalla rete : Someday You Someday You’ll Return, padri e figli – Recensione Spaziogames.it Someday You'll Return è un interessante horror sulle orme di Silent Hill che è finalmente disponibile

Se siete appassionati degli horror dallo stampo prettamente psicologico ecco un titolo potenzialmente molto interessante sviluppato da un talentuoso team ceco e che si ispira a uno dei mostri sacri de ...

Recensione Someday You’ll Return: una foresta affascinante

Abbiamo finalmente messo le mani su Someday You’ll Return, scopriamo in questa recensione il dramma di un padre e gli orrori che lo inseguono Someday You’ll Return è un videogioco sviluppato e pubblic ...

Se siete appassionati degli horror dallo stampo prettamente psicologico ecco un titolo potenzialmente molto interessante sviluppato da un talentuoso team ceco e che si ispira a uno dei mostri sacri de ...Abbiamo finalmente messo le mani su Someday You’ll Return, scopriamo in questa recensione il dramma di un padre e gli orrori che lo inseguono Someday You’ll Return è un videogioco sviluppato e pubblic ...