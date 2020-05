Sicilia, immigrati sbarcano in spiaggia e si danno alla fuga. A Lampedusa altri 156 nella notte (Di mercoledì 6 maggio 2020) Agrigento, 6 mag – Sono giunti sulle coste della Sicilia, direttamente, e lì si sono dati alla fuga. Adesso è caccia all’uomo per gli immigrati sbarcati sulla spiaggia di Torre Salsa. Lì è rimasto il rimasto il barcone utilizzato per la traversata. Si presume che sia giunto dalla Tunisia, dove le partenze dei barconi con destinazione Italia hanno ripreso a funzionare massicciamente. Caccia all’uomo in Sicilia Carabinieri, polizia e guardia di finanza stanno sono impegnati nella zona dello sbarco, tra Siculiama e Montallegro. La paura è che le persone sbarcate evitino i controlli e la quarantena necessaria per tutti gli immigrati che arrivano in Sicilia, a causa dell’emergenza coronavirus. Sin ad ora sono 29 i fuggitivi ritrovati, ma le forze dell’ordine pensano che a bordo sarebbero stati almeno una cinquantina. Lampedusa, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Agrigento, 6 mag – Sono giunti sulle coste della, direttamente, e lì si sono dati. Adesso è caccia all’uomo per glisbarcati sulladi Torre Salsa. Lì è rimasto il rimasto il barcone utilizzato per la traversata. Si presume che sia giunto dTunisia, dove le partenze dei barconi con destinazione Italia hanno ripreso a funzionare massicciamente. Caccia all’uomo inCarabinieri, polizia e guardia di finanza stanno sono impegnatizona dello sbarco, tra Siculiama e Montallegro. La paura è che le persone sbarcate evitino i controlli e la quarantena necessaria per tutti gliche arrivano in, a causa dell’emergenza coronavirus. Sin ad ora sono 29 i fuggitivi ritrovati, ma le forze dell’ordine pensano che a bordo sarebbero stati almeno una cinquantina., ...

