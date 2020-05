Scienziato cinese ucciso negli Stati Uniti: “Aveva fatto scoperte importanti sul Coronavirus” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus, Scienziato cinese ucciso negli Usa: “Aveva fatto scoperte importanti sul Covid” Uno Scienziato cinese, vicino a “scoperte molto significative sul Coronavirus”, è stato ucciso negli Usa in un caso di omicidio-suicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Cnn, il 37enne Bing Liu, questo il nome della vittima, sabato 2 maggio è stato freddato nel suo appartamento di Pittsburgh, in Pennsylvania, con numerosi colpi di pistola alla testa, al collo e al torace. Autore del delitto sarebbe il 46enne Hao Gu, che poi si è ucciso nella sua automobile, ritrovata non molto distante dal luogo del delitto. L’efferato delitto è avvenuto nel patio della casa dello Scienziato, mentre la moglie della vittima era fuori. Non è ancora chiaro il movente del delitto, anche se gli inquirenti, i quali ritengono che i due si conoscessero, ... Leggi su tpi Coronavirus - la scoperta dello scienziato cinese : “E’ mutato in 30 ceppi differenti” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus,Usa: “Avevasul Covid” Uno, vicino a “molto significative sul Coronavirus”, è statoUsa in un caso di omicidio-suicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Cnn, il 37enne Bing Liu, questo il nome della vittima, sabato 2 maggio è stato freddato nel suo appartamento di Pittsburgh, in Pennsylvania, con numerosi colpi di pistola alla testa, al collo e al torace. Autore del delitto sarebbe il 46enne Hao Gu, che poi si ènella sua automobile, ritrovata non molto distante dal luogo del delitto. L’efferato delitto è avvenuto nel patio della casa dello, mentre la moglie della vittima era fuori. Non è ancora chiaro il movente del delitto, anche se gli inquirenti, i quali ritengono che i due si conoscessero, ...

Uno scienziato cinese, vicino a “scoperte molto significative sul Coronavirus”, è stato ucciso negli Usa in un caso di omicidio-suicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Cnn, il 37enne Bing Liu, ques ...

