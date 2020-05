Napoli | Peppe Iannicelli condanna Arkadiusz Milik | “Nei momenti importanti è venuto meno”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il giornalistaha parlato a Canale 21 di alcuni temi d’attualità relativi ale al calcio italiano. “Non ho mai criticato Sarri come uomo, ma con durezza ho criticato la sua gestione della rosa nell’ultima stagione.? Neimeno, come quando ha sbagliato gol col Milan o con l’errore di Liverpool dello scorso anno”. Un commento anche sul ministro Vincenzo Spadafora: “Sono in disaccordo sulla sua gestione mediatica. Preso da un furore ideologico, con un ‘no’ secco a tutto, il ministro forse vuole dimostrare la sua purezza rispetto al calcio che egli rappresenta come un carrozzone miliardario di personaggi viziati e privilegiati. Qualcuno ce n’è, perché c’è talento e ingaggi, ma poi ci sono anche 250.000 persone che ...