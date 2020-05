“Mi ha starnutito in faccia!”. Pomeriggio 5, l’ospite di Barbara D’Urso su tutte le furie. Caos in diretta: cosa è successo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una grande Catena Fiorello si è infuriata in diretta a Pomeriggio 5: “Mi ha starnutito accanto senza mascherina”. La sorella di Fiorello è stata ospite in collegamento al programma pomeridiano di Barbara D’Urso e ha lanciato un appello per quanto riguarda l’uso delle mascherine. “Alcuni specialisti – spiega Catena Fiorello – ci dicono che le mascherine sono essenziali e altri che non servono. Adesso dicono che le dobbiamo indossare nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti se passiamo vicino ad altre persone. Io dico, indossiamole sempre”. E ancora: “Soprattutto in città, sui marciapiedi spesso non riusciamo a stare a un metro di distanza”.Catena Fiorello conclude raccontando un episodio che le è capitato a Roma: “L’altro giorno, ero in una piazza vicino casa mia con il cane e un ragazzo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una grande Catena Fiorello si è infuriata in diretta a5: “Mi haaccanto senza mascherina”. La sorella di Fiorello è stata ospite in collegamento al programma pomeridiano diD’Urso e ha lanciato un appello per quanto riguarda l’uso delle mascherine. “Alcuni specialisti – spiega Catena Fiorello – ci dicono che le mascherine sono essenziali e altri che non servono. Adesso dicono che le dobbiamo indossare nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti se passiamo vicino ad altre persone. Io dico, indossiamole sempre”. E ancora: “Soprattutto in città, sui marciapiedi spesso non riusciamo a stare a un metro di distanza”.Catena Fiorello conclude raccontando un episodio che le è capitato a Roma: “L’altro giorno, ero in una piazza vicino casa mia con il cane e un ragazzo ha ...

