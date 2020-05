(Di giovedì 7 maggio 2020) Sale la tensione in: un grosso incendio è scoppiato presso l'accademia dell'aeronautica a, in, non lontano dal compound che ospita l'...

ilmessaggeroit : #libia, raid di #haftar a #misurata: esplosioni vicino all'ospedale militare italiano - frances18008072 : RT @TgLa7: #Libia, media: forze Sarraj attaccano base aerea Haftar. Nell'ovest, artiglieria e raid su Watiya - corneliride : Libia: Sarraj attacca base aerea Haftar 'attacco su vasta scala' condotto con 'pesanti bombardamenti d'artiglieria… - Dome689 : RT @TgLa7: #Libia, media: forze Sarraj attaccano base aerea Haftar. Nell'ovest, artiglieria e raid su Watiya - BreakingItalyNe : RT @TgLa7: #Libia, media: forze Sarraj attaccano base aerea Haftar. Nell'ovest, artiglieria e raid su Watiya -

Ultime Notizie dalla rete : Libia raid

Sale la tensione in Libia: un grosso incendio è scoppiato presso l'accademia dell'aeronautica a Misurata, in Libia, non lontano dal compound che ospita l'ospedale militare italiano. Lo riferiscono alc ...L’escalation della guerra civile in Libia continua a crescere. Ieri sera gli aerei di Haftar hanno bombardato di nuovo l’aeroporto di Misurata, la città schierata al fianco del governo di Tripoli. Si ...