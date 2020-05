(Di mercoledì 6 maggio 2020)effettuati in casa, in merito ai controlli per l'emergenza Coronavirus.

tuttonapoli : KKN/i> - Test Napoli, tutti negativi: verrà rielaborato solo quello di Karnezis - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : KKN i>

Tutto Napoli

Tutti negativi i test effettuati in casa Napoli, in merito ai controlli per l'emergenza Coronavirus. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, verrà rielaborato quello di Orestis Karnezis per problemi ...Anche il Napoli si prepara alla ripresa degli allenamenti dei calciatori a Castel Volturno. Misure di sicurezza importanti quelle previste dallo staff medico della società. A riportarlo è Radio Kiss K ...