Gruppo BMW - Primo trimestre in utile malgrado il coronavirus

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La pandemia delsta producendo effetti pesanti sul settore automobilistico e a dimostrarlo ci sono le numerose trimestrali chiuse in perdita e con un forte assorbimento di cassa. IlBmw, al contrario, è riuscito a sorpresa a limitare i danni e a chiudere i primi tre mesi dell'anno in.I dati di. Nello specifico, le consegne dei primi tre mesi sono risultate in calo del 20,6% a 477.111 veicoli BMW, Mini e Rolls-Royce. Tuttavia i ricavi, grazie a un miglior di mix di prodotto e al contributo delle attività finanziarie, sono aumentati del 3,5% arrivando a 23,25 miliardi di euro. Inoltre, l'operativo è salito a 1,375 miliardi dai 589 milioni deldell'anno scorso, quando il conto economico era stato penalizzato da 1,4 miliardi di accantonamenti legati alle possibili multe della Commissione Ue per un presunto ...