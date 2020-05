Fiume Sarno, La Mura: “Lockdown eterno per chi inquina” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Via gli imprenditori disonesti dalla nostra Terra. Non li vogliamo. Il fatto che il Fiume Sarno dopo pochi giorni dalla riapertura delle attività sia tornato ad essere palesemente inquinato è altamente significativo e deve provocare una reazione forte da parte di tutti”, così la senatrice capogruppo M5S in commissione Ambiente Virginia La Mura. “Il Ministro Sergio Costa ha già attivato i Carabinieri del NOE per le indagini. Ma è la Regione Campania che deve farsi carico dei controlli e verificare le autorizzazioni delle aziende – continua La Mura -. Vincenzo De Luca sapeva benissimo che sarebbe successo e doveva richiedere i documenti autorizzatori degli scarichi delle acque industriali, i certificati di analisi, copia di eventuali rapporti negativi prodotti da ARPAC e quelli dei ... Leggi su anteprima24 Fiume Sarno - con la Fase 2 le acque tornano inquinate per colpa degli scarichi industriali

