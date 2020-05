Elisabetta Canalis | l’addome è piatto ma il resto è… ‘gonfio’ “Sei oltre”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono trascorsi parecchi anni da quandoha abbandonato la sua terra natale per trasferirsi oltre oceano. La sua vita da quel momento prese una strada tutta nuova, lungo il percorso la showgirl ha perso figure molto importanti: Suo padre Cesare venne improvvisamente a mancare, mentre era andato a farle visita con la mamma Bruna negli Stati Uniti, mentre la sua migliore amica e collega Maddalena Corvaglia non è più al suo fianco come un tempo. Fortunatamente ad illuminare le sue giornate ci sono due acquisti fondamentali: il marito chirurgo Brian Perri e la loro bambina Skyler Eva.ormai è la regina del fitness, i suoi allenamenti non saltano neanche un giorno e la donna di spettacolo pare ne sappia una più del diavolo al riguardo. Dopo aver proposto al suo enorme stuolo di fan le tipologie di esercizi fisici più ...